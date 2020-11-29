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وزير الرياضة عن تعيين صفي الدين رئيسا للزمالك: مش هقول صح أو غلط

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
 
الأحد، 29-11-2020 07:49 ص إيمان هاني
رد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على ما نشرته بعض المواقع الصحفية بشأن تعيين اللواء صفى الدين بسيوني رئيسا لنادى الزمالك.
وقال صبحى خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، قائلا:" ما دام لم يصدر عن وزارة الشباب والرياضة مش هقول صح أو غلط أو بشكل رسمي احنا مش مسؤولين عنه".
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أول أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.
وتعد مباراة الأمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

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