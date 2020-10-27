الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الداخلية يهنئ السيسي بالمولد النبوي: نعاهدك على الولاء والفداء

الملك سلمان يلقي كلمة البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى المولد النبوي

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يؤدي " رقصة العرضة السعودية"

تصريحات عاجلة من الصحة العالمية عن خطورة " كورونا"

الكويت تتلقي مليون جرعة لقاح " كورونا" وتحدد الفئات المستحقة

اغتيال وزير الشباب والرياضة

السعودية تحذر إسرائيل وإيران من أمام الأمم المتحدة

السعودية: نرفض بشدة أى محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

ADS
 

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى المولد النبوي

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق
 
الثلاثاء، 27-10-2020 01:02 م وكالات- الدويني فولي
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

جاء بها:-
يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف  أن نُعرب لسـيادتكم والمجلس الأعلى للقــــوات المســـلحة والقــادة والضباط وضبـاط الصـف وجنود القـوات المسلحة الباسلة عن أصـدق التهانى وأسـمى الأمانـى .

إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية فى ظل تحديات تواجهها مسيرة العمل الوطنى .. يسُجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود ستظل شاهدة على نبل بطولة جناحا الأمن المصرى وشرف الصمود  لقواتنا المسلحة الباسلة ، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم رجال القوات المسلحة الباسلة مع أقرانهم من الشرطة الأبطال ملحمةً من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز .

حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه .. وكلل بالنجاح كل خُطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم . 
         
وكل عــام وسيادتكــم بخــــير ،، 

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها:-
يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات .

ونحن  إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعًا للمزيد من  البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء ، لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة ولتبقى أبد الدهر درعًا وسيفًا للوطن. 

وكل عــام وسيادتكــم بخــــير ،،

 

إقرأ ايضا

العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

عكاشة: تصريحات ماكرون معقدة ويجب التعامل معها ببرود

ببببببببببببببببببببببببب

مستشار رئيس: الثلاجات والغسالات ستتحول لأجهزة ذكية قريبا

أحمد عمر هاشم

لأول مرة "أحمد عمر هاشم" منشدا علي الهواء

أخبار متعلقة

2020_10_22_18_43_35_798

رئيس الأركان يحضر ختام المناورة «ردع-2020»

20191003175316654

«السيسي» ينيب وزير الدفاع لإحياء ذكرى رحيل جمال عبد الناصر