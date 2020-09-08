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وزير التعليم يقدم مفاجأة لطلاب الثانوية العامة

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وزير التعليم
 
الثلاثاء، 08-09-2020 02:52 م متابعات - الدويني فولي
قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أن النظام الجديد للثانوية العامة يمكن خلاله تحسين الدرجات بامتحان آخر على مستوى المادة في شهر أغسطس.


وتابع قائلاً: «أسئلة الثانوية العامة المقبلة كلها اختيار من متعدد وليس بها كتابة.. وسيكون هناك أربع نماذج امتحانات متساوية الصعوبة والتصحيح الكترونى مباشرة».

وقال: «هناك مجموعة من الأفلام التعليمية التي سيتم طرحها لطلاب المرحلة الثانوية والإعدادي».

وأوضح أن الموسم القادم سيشهد امتحانين للطلاب ، وذلك لإعطائهم الفرصة لتحسين درجاتهم ، في حالة الحصول على درجات غير جيدة في بعض المواد .


وأضاف الدكتور طارق شوقي ، خلال مؤتمر صحفي عقده ، اليوم ، بشأن مستجدات العام الدراسي الجديد ، أن الامتحان الاول لطلاب الثانوية العامة ، سيكون في شهر يونيو ، وفي حالة حصول الطالب على درجات سيئة في بعض المواد ، يمكنه إعادة امتحان تلك المواد ، أو جميعها ، في شهر أغسطس ، متابعا " المجتهد يدخل الجامعة " .

وأشار "شوقي " ، إلى أن الوزارة قررت تعميم سياسة "أكثر من فرصة " ، لطلاب الثانوية العامة ، كنظام جديد ، لتحسين مستوى الطلاب .

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