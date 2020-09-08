وزير التعليم يقدم مفاجأة لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء، 08-09-2020
02:52 م
متابعات - الدويني فولي
قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أن النظام الجديد للثانوية العامة يمكن خلاله تحسين الدرجات بامتحان آخر على مستوى المادة في شهر أغسطس.
وتابع قائلاً: «أسئلة الثانوية العامة
المقبلة كلها اختيار من متعدد وليس بها كتابة.. وسيكون هناك أربع نماذج امتحانات متساوية الصعوبة والتصحيح الكترونى مباشرة».
وقال: «هناك مجموعة من الأفلام التعليمية التي سيتم طرحها لطلاب
المرحلة الثانوية والإعدادي».
وأوضح أن الموسم القادم سيشهد امتحانين للطلاب
، وذلك لإعطائهم الفرصة لتحسين درجاتهم ، في حالة الحصول على درجات غير جيدة في بعض المواد .
وأضاف الدكتور طارق شوقي ، خلال مؤتمر صحفي عقده ، اليوم ، بشأن مستجدات العام الدراسي الجديد ، أن الامتحان الاول لطلاب الثانوية العامة
، سيكون في شهر يونيو ، وفي حالة حصول الطالب على درجات سيئة في بعض المواد ، يمكنه إعادة امتحان تلك المواد ، أو جميعها ، في شهر أغسطس ، متابعا " المجتهد يدخل الجامعة " .
وأشار "شوقي " ، إلى أن الوزارة قررت تعميم سياسة "أكثر من فرصة " ، لطلاب الثانوية العامة
، كنظام جديد ، لتحسين مستوى الطلاب
.