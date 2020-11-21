السبت، 21-11-2020
09:47 ص
إيمان هاني
رد الدكتور
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
، علي الأنباء التي تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي
بشأن إصابته بفيروس كورونا
.
وأضاف
الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، قائلا
:" إنه ابتعد عن "السوشيال ميديا" لنصف ساعة وعاد بعدها ليجد ان هناك
شائعة تم تداولها عن إصابته بفيروس كورونا
".
وتابع:"
الغريب أنني حضرت بالأمس احتفالية صندوق تحيا مصر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى
مدبولي، لمدة 6 ساعات، ولكن تبقى الشائعة أقوى من الحقيقة، وتداول الناس الشائعة دون
تثبت أو تحقق".
وتابع:"
حتى الآنأنا أكثر وزير تم ترويج شائعات بشأنه،
وتحريك دعاوى قضائية ضده"