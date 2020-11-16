الإثنين، 16-11-2020
10:36 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
، أن مصاريف
المدارس الحكومة في المرحلة الثانوية تقدر بـ500 جنيه للمرحلة الثانوية فقط، والمرحلة
الإعدادية 200 جنيه، وفي المرحلة الابتدائية 300 جنيه على السنوات التي تشهد فقط تطوير،
بسبب التكاليف العالية لتطوير".
وأضاف "شوقي"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية
"الحدث اليوم
"، أن الوزارة قامت بإعفاء أكثر من 40% من طلاب مصر من المصروفات
الدراسية، وسيتم إعفاء مليون طالب إضافي بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا خلاف
إعفاء أولاد الشهداء، وأبناء المرأة المعيلة، معقبًا: "يعني نصف الطلاب مصر في
المدارس الحكومية مش بتدفع خالص".
وتابع :" ما يحدث من تطوير للعملية التعليم
ة من كتب
إليكترونية، ومنصات بث مباشر ومكتبات إليكترونية من خارج موازنة الوزارة، ويكلف الدولة
أموال طائلة".