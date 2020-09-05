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وزير التعليم منفعلا: هذا التحايل لا يخطر على قلب الأجانب

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي
 
السبت، 05-09-2020 10:13 ص إيمان هاني
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل تسريب امتحان "السات" للدبلومة الأمريكية، قائلا: "الامتحان الموجود في مصر هو نفسه الموجود في عدة دول، حيث يقوم أشخاص بالسفر إلى الصين كمثال لدخول الامتحان وتسريبه لمصر".
وأكد "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه التصرفات سببها الرغبة في تحصيل درجات مرتفعة، معقبا: "هذا التحايل لا يخطر على قلب الأجانب"، واصفا تسريب امتحان "السات"، بالقضية المؤسفة.
وتابع: "امتحان "السات" امتحان دولي عالمي، وهو خارج نطاق وزارة التربية والتعليم، ودور الوزارة هو ترخيص المدارس التي تدرس المناهج الأمريكية، كاشفا عن أن مسئولي امتحانات "السات"، أوضحوا أن الامتحان سيعود لمصر عند تحويله لنظام إلكتروني وهذا سيستغرق 18 شهرا.

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