وزير التعليم منفعلا: هذا التحايل لا يخطر على قلب الأجانب

السبت، 05-09-2020
10:13 ص
إيمان هاني
كشف
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
، تفاصيل تسريب
امتحان "السات
"
للدبلومة الأمريكية، قائلا: "الامتحان الموجود في مصر هو نفسه الموجود في عدة
دول، حيث يقوم أشخاص بالسفر إلى الصين كمثال لدخول الامتحان وتسريب
ه لمصر".
وأكد
"شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية
"إم بي سي مصر"، أن هذه التصرفات سببها الرغبة في تحصيل درجات مرتفعة، معقبا:
"هذا التحايل لا يخطر على قلب الأجانب"، واصفا تسريب
امتحان "السات
"،
بالقضية المؤسفة.
وتابع: "امتحان "السات
" امتحان دولي عالمي، وهو خارج نطاق وزارة التربية
والتعليم
، ودور الوزارة هو ترخيص المدارس التي تدرس المناهج الأمريكية، كاشفا عن أن مسئولي
امتحانات "السات
"، أوضحوا أن الامتحان سيعود لمصر عند تحويله لنظام إلكتروني
وهذا سيستغرق 18 شهرا.