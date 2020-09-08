وزير التعليم: كل مدرسة ليها جدول بنسبة الحضور للدراسة

الثلاثاء، 08-09-2020
02:50 م
إيمان هاني
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
، أن الوزارة
وفرت عددًا هائلًا من المصادر التعليم
ية للطلاب، بحسب المرحلة العمرية، حتى يستطيع
الوصول إليها خلال فترة وجوده في المنزل، وذلك ضمن خطة الوزارة للحد من انتشار فيروس
كورونا
.
وأضاف
شوقي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد، أن الوزارة منحت مديري
المدارس الحرية لعقد جدول للطلاب، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها طلاب الابتدائي هيحضروا
يومين، كل مدرسة لها جدول".
وبدأ،
منذ قليل، مؤتمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
والتعليم
الفني، لإعلان
آلية الدراسة في العام المدرسي الجديد، الذي ينطلق في ١٧ أكتوبر المقبل، في ظل تداعيات
كورونا
.
أوضح شوقي، أنه سيركز على التعليم
العام وكيفية التواجد في المدارس ومصادر التعلم المتنوعة، وتفاصيل الثانوية العامة
المقبلة، والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ، وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير
التعليم
، وإثابة المعلمين، وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليم
ية لتطوير الخدمة
التعليم
ية.
أشار
شوقي إلى أنه بالنسبة للموضوعات الأخرى، مثل مدارس المتفوقين، ومدرسة الضبعة، والمدارس
الخاصة والدولية والدبلومة الأمريكية، سوف يتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق.