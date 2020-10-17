السبت، 17-10-2020
01:20 م
إيمان هاني
تحدث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن أزمة مصروفات
المدارس الخاصة، قائلًا: "لن أتحدث عن المصروفات الخاصة قبل 1 يناير عند إيجاد
حل، دي مش شغلة وزارة التربية والتعليم".
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج
"مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز
"،، قائلا :" المصروفات
عبارة عن موضوع تعاقدي بين المدرسة وولي الأمر، معلقًا: "لا يكلف الله نفسًا إلا
وسعها، ليس لدينا وقت أو ضبطية قضائية".
وتابع: "اعفونا من هذا الأمر حتى 1 يناير، معندناش وقت
للجدل، يا هنعمل قنوات ونعد أدوات تعليمية يا هنجري ورا الباص واليونيفورم، معقبا:
"وإللي مش عاجبه مدرسة يسيبها".