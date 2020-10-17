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وزير التعليم عن أزمة المصروفات: "اللي مش عاجبه مدرسة يسيبها"

وزير التعليم
وزير التعليم
 
السبت، 17-10-2020 01:20 م إيمان هاني
تحدث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن أزمة مصروفات المدارس الخاصة، قائلًا: "لن أتحدث عن المصروفات الخاصة قبل 1 يناير عند إيجاد حل، دي مش شغلة وزارة التربية والتعليم".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،، قائلا :" المصروفات عبارة عن موضوع تعاقدي بين المدرسة وولي الأمر، معلقًا: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ليس لدينا وقت أو ضبطية قضائية".

وتابع: "اعفونا من هذا الأمر حتى 1 يناير، معندناش وقت للجدل، يا هنعمل قنوات ونعد أدوات تعليمية يا هنجري ورا الباص واليونيفورم، معقبا: "وإللي مش عاجبه مدرسة يسيبها".

 

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