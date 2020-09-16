الأربعاء، 16-09-2020
01:03 م
عبد القادر وحيد
قال
طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المرحلة من الصف الأول الابتدائي للصف الثالث
الابتدائي تحتاج إلى المدرس بشكل أكثر من الأكبر عمرا.
وأضاف
شوقي، أن تقييم هذه المرحلة يحدث في الفصل، وهم غير معرضين للإصابة بكورونا، وذلك حسب
ما ذكرت وزارة الصحة.
وأوضح
وزير التعليم
: "فيه مدارس فترة واحد ومدارس فترتين، وعاملين جداول زي خلف خلاف
بينهم، وهندي ضوابط لمدير المدرس وهو اللي هيفصل جدول
للمدرسة".
وتابع
شوقي : مصر حرصت على الاستثمار في التعليم والمحتوى التعليمي في يناير 2015، حيث تم
التفاوض مع بيوت الخبرة في العالم، وتم إطلاق بنك المعرفة المصري في يناير 2016،
بحسب صدى البلد.
كما
نوه أن مصر أنجزت الكثير لصالح التعليم المصري، في آخر 6 سنوات، وأنه تم إنجاز عمل
هائل ساعد في رفع تصنيفاتنا عالميا وإعداد أجيال قادرة على المنافسة.
وأكد
وزير التعليم
في تصريحاته: لقد بنينا 75 ألف فصل بـ 24 مليار جنيه في آخر 6 سنوات،
لكن الزيادة السكانية التهمتها.