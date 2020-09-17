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وزير التعليم : المدرس الشاطر يقدر يعمل 3 الاف جنيه في ساعتين

الدكتور طارق شوقي
طارق شوقي
الخميس، 17-09-2020 02:00 م إيمان هاني



أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسعار مجموعات التقوية، في المدارس.
وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، إن "سعر الحصة سيتراوح ما بين 15 و80 جنيها لمدة ساعتين،  معقبا :" المعلم النشط يستطيع مضاعفة دخله عبر مجموعات التقوية".
وأضاف الوزير قائلا : "يعني لو مدرس شاطر وعنده 100 ولا 50 طالب ممكن يعمل 3 آلاف جنيه في ساعتين".
وتابع: "مجموعات التقوية ستوفر الأموال التي كانت تنفقها الأسرة على الدروس الخصوصية".

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