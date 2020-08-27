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وزير التعليم العالي: 25 ألف طالب يسافرون سنويا للتعلم في الخارج

عبد الغفار
وزير التعليم العالي
 
الخميس، 27-08-2020 11:51 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إن هناك توسع في الجامعات الحكومية بإنشاء جامعة مطروح والأقصر والوادي الجديد والغردقة، بالإضافة إلى التوسع في البنية التحتية المعلوماتية.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ما يقرب من 25 ألف طالب يسافرون سنويا للتعليم في الخارج ، مما دفع الدولة لإنشاء الجامعات الأجنبية في مصر .
أضاف أنه خلال الفترة الحالية بدأنا نهتم بالتعليم والعلماء ومنحنا الجميع فرص الإبداع، لافتا إلي أن الوزارة تستهدف وجود جامعة واحدة على الأقل فى كل محافظة، لتقليل اغتراب الطلاب.
وأشار إلي أن الدولة تستهدف بناء شخصية الطالب رياضيا وعلميا يكون نافع لوطنه، وشدد على أن الجامعة ليست لتلقي العلم فقط.
 

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