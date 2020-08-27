وزير التعليم العالي: 25 ألف طالب يسافرون سنويا للتعلم في الخارج

الخميس، 27-08-2020
11:51 م
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
والبحث العلمى، إن هناك توسع في الجامعات
الحكومية بإنشاء جامعة مطروح والأقصر والوادي الجديد والغردقة، بالإضافة إلى التوسع في البنية التحتية المعلوماتية.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ما يقرب من 25 ألف طالب يسافرون سنويا للتعليم في الخارج ، مما دفع الدولة لإنشاء الجامعات
الأجنبية في مصر .
أضاف أنه خلال الفترة الحالية بدأنا نهتم بالتعليم والعلماء ومنحنا الجميع فرص الإبداع، لافتا إلي أن الوزارة تستهدف وجود جامعة واحدة على الأقل فى كل محافظة، لتقليل اغتراب الطلاب
.
وأشار إلي أن الدولة تستهدف بناء شخصية الطالب رياضيا وعلميا يكون نافع لوطنه، وشدد على أن الجامعة ليست لتلقي العلم فقط.