وزير التعليم : إسقاط المصروفات الدراسية عن 40 % من الطلاب

الأحد، 18-10-2020
01:07 ص
المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور طارق شوقى
، وزير التربية والتعليم
، أنه تم منح 1.8 مليون جهاز تابلت للطلبة بشرائحه، وليس هناك طالب لا يمتلك «تابلت»، وبالتالى تأكدنا من وصول الانترنت لطلاب أولى ثانونى، وهو أمر يدخل ضمن للعدالة الاجتماعية، فمنذ مارس، وحتى يونيه، تم استخدام منصات الإنترنت، وإحدى المنصات كان عليها 13 مليون حساب، وبالتالى فغالبية الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الإعدادية يستطيعون الوصول إلى الإنترنت.
وتابع شوقى، قائلا : الوزارة أعفت الكثيرين من المصروفات الدراسية، بنسبة 40 % من الطلاب مثل أبناء الشهداء، فى الجيش والشرطة، والأسر الأكثر احتياجا، والمنتفعين من برنامج تكافل وكرامة.
وأضاف الوزير، أن هناك 3 فئات من رسوم الوزارة، بحسب المراحل التعليم
ية، وهذه العائدات يتم صرفها فى إصلاحات المدارس، والتكاليف التى استحدثت مثل إجراءات كورونا، وشراء الكمامات والصرف على القنوات التعليم
ية.
وأردف شوقى، قائلا : الخدمات التى تقدم كبيرة للغاية، وحاولنا أن نعوض جزء من التكلفة دون أن نحمل الموازنة العامة، فالأب يدفع فى الشهر ألف جنيه لطالب واحد، رغم أننا نطلب من نفس ولى الأمر 200 جنيه فى السنة فقط، دون الحاجة للدروس الخصوصية.
وأشار شوقى، إلى أن كل ما قدمناه يؤكد حرص الدولة على الأبناء، وتعمل بطريقة منظمة، وتتعامل مع المشاكل بهدوء، وإذا لاحظنا وجود خطر، سنتخذ إجراءاتنا، لحماية أطفالنا.
وقال شوقى : نقيم حاليا حاجتنا لمدرسين جدد، بحسب الحالة التى نمر بها الآن، وسنقيم الأمر فى أجازة نصف العام، بالتنسيق مع وزارة المالية، لأنه ليس هناك تعيينات.
وعن الكتاب المدرسى
، أكد شوقى، أنه تم إلغاء فكرة أن يكون الكتاب المصدر الوحيد للمعرفة لأن الكتب أصبحت مكلفة للغاية، ولكن الفلسفة تأتى من تنوع مصادر التعلم.