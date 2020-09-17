وزير الاتصالات يكشف مركز مصر عالميا في سرعة الإنترنت.. لن تصدق

الخميس، 17-09-2020
10:55 م
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
، إن رقمنة الخدمات في مصر
، هى جزء من توجه كبير، وهو ما اتضح أثناء افتتاح الجامعة الرقمية، وتشمل الخدمات الحكومية، وهناك ملفات أخرى وهو تدريب الشباب ومساعدتهم على إيجاد فرصة عمل بالوسائل الرقمية.
وأضاف طلعت، خلال برنامج "المصر
ى أفندى"، مع الإعلامى أحمد سالم، على القاهرة والناس، أي شاب أيا كانت دراسته، يستطيع التقدم إلى مبادرة الرقمنة
، ليس هناك أي اختبار، ولكن بمجرد الرغبة، تمكنه من الانضمام، بل أن هذا الشخص يستطيع الدخول في أي وقت يفضله.
واستطرد طلعت، الإلمام باللغة الإنجليزية، يكفى لدخول مبادرة الرقمنة
، وليس إتقان اللغة نفسها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية والتي شهدت جلوس الكثيرين في المنازل، استوعبت شبكاتنا العمل والدراسة عن بعد.
وأكد طلعت، فيما يتعلق بجامعة مصر
المعلوماتية، فهي أول مجموعة مصر
ية معلوماتية، وهذه الجامعة تتشارك مع كليات مرموقة، لتقديم الخدمات، وتعاقدنا مع جامعات مصنفة عالمية، وفيما يتعلق بالجامعات اليابانية، أكد طلعت أن التعليم بها سيكون على أعلى مستوى.
وأردف طلعت، حياة المواطن المصر
ى ستختلف خلال الفترة المقبلة بسبب "التحول الرقمي"، وسيشمل الكثير من الخدمات للمواطن المصر
ي، وفى هذه المنظومة تحاول أن يستفيد منها كل المواطنين، سواء القادرين على التعامل مع المنصة الرقمية، أو مكاتب البريد، وهناك نوايا لتسهيل هذه العملية أكثر.
وعن قوة سرعة الانترنت
، قالت شركات عالمية أن السرعة فى مصر
تتقدم بشكل ملحوظ، ونعمل دوما على تحسين الخدمة، فمصر
أصبحت الـ 91 على مستوى العالم، والعبرة ليست بالسرعة، ولكن سهولة الحصول على الخدمة، فنحن لسنا فى سباق، ومع ذلك قفزنا عدة مراكز.