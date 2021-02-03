وزير الأوقاف يوافق على التبرع لصندوق العمالة غير المنتظمة

الأربعاء، 03-02-2021
01:09 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، موافقة الدكتور
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتبرع لصالح صندوق معاش العمالة غير المنتظمة، وفقا
لمشروع القانون الجديد المقدم منه مشيرا إلى أنها خطوة جديدة نحو دعم العمالة غير المنتظمة
وتحقيق معاش يضمن لهم حياة آمنة.
وأضاف "محسب"، في بيان له اليوم، أن الحكومة لها
مردود إيجابي تجاه مشروع القانون الجديد لافتا إلى أن المشروع يحقق مستوى معيشة أفضل
لنحو 62 مليون مواطن ويضمن لكثير من العمال معاش بعد سن الستين مما يسهل عليهم مواجهة
ظروف الحياة.
ووجه عضو مجلس النواب، الشكر لوزير الأوقاف علي موافقة بالتبرع
للصندوق ولقبه بوزير الخير، مؤكداً أن وزارة الأوقاف تلعب دورا هاما في زيادة الحماية
الاجتماعية التي من شأنها مساعدة محدودي الدخل والفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشار "محسب"، إلى أنه وفقًا لنص المشروع ينشأ
صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، يتولى إدارته رئيس متفرغ
من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق
باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق
الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية،
والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات
الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة
باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، ووفقًا للقواعد والإجراءات
التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
يذكر أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال مشروع
القانون الجديد بشان معاش العمالة غير المنتظمة للجان المختصة لبدء مناقشته داخل البرلمان
،
تمهيدًا لسن تشريع يحقق رعايتهم تحت مظلة قانونية.