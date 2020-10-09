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وزير الأوقاف: إذا هدمنا زاوية نبني صرح عظيم

وزير الأوقاف: إذا هدمنا زاوية نبني صرح عظيم

وزير-الاوقاف
وزير الأوقاف
 
الجمعة، 09-10-2020 02:14 م إيمان هاني
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية تبني في جميع المجالات، ليس في دور العبادة فقط، معقبا:" ما حدث في محور المحمودية يشهد به أهل الإسكندرية جميعا".

وأضاف "جمعة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة أنهم افتتحوا مسجد الشهيد أحمد المنسي والذي يعتبر قدوة لأجيال متعاقبة من الشباب، منوها بأن الهيئة الهندسية أنشأت 8 مساجد على محور المحمودية، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح 7 مساجد في شمال سيناء.

وتابع:" الدولة المصرية تواجه فوضى ادعاءات الجماعات الإرهابية وكذبهم بالبناء والتشييد، منوها بأنه إذا تم هدم زاوية كانت في عرض الطريق وتعرقل محور التنمية، فأنه يتم بناء صرح بدلا منها".
وأوضح أن إجمالي عدد المساجد التي يتم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تصل إلى 350 مسجد، وهو رقم غير مسبوق في أي دولة.

 

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