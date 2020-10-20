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وزيري: مدبولي أول رئيس وزراء يفعل هذا الشيء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى
مدبولي
 
الثلاثاء، 20-10-2020 01:01 م إيمان هاني


أكدت الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة المصرية نجحت في إبهار العالم  بكشفها عن التوابيت الملونة المكتشفة في سقارة ، معقبا:" ما نشاهده من اكتشافات على مدار الفترة الماضية يمثل واحد على عشرة من التوابيت الملونة وهو البئر السادس بعمق 10 أمتار".
وأضاف الدكتور مصطفي وزيري في مداخلة في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، المجلس الأعلى للآثار في عيد اليوم لمشاركة رئيس الوزراء اكتشاف البئر رقم 6 وهو شعور رائع في ظل العمل المصري الخالص وأن هذه الاكتشافات تتم عن طريق البعثة المصرية.
وتابع :" رئيس الوزراء زار مساء أول أمس المتحف القومي للحضارة بالفسطاط وظهرت بداية البئر في منطقة سقارة وتم عرض الفيديو على رئيس الوزراء وطلب الذهاب لمشاهدة البئر والنزول فيه بنفسه و لأول مرة ينزل رئيس وزراء لبئر أثري".


 

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