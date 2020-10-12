الإثنين 12 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تسلم مصر 3 متهمين

أمريكية تشق بطن صديقتها الحامل لسرقة طفلها

"أحمد فتحي" يتصدر منصات السوشيال ميديا.. والسبب!!

"شوبير" يصدم الأهلى قبل مواجهة الوداد

سر شكر مرتضى منصور لاعبى الأهلى

رد فعل صادم من تامر حسني بسبب زوجته بسمة بوسيل

مرتضى منصور يفتح النار ضد أحمد فهمى

ما علاقة كلينتون... مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

وزيرة الصناعة :" الحمد لله مصر ما عندهاش أي مشكلة ".

" البيئة عن نفوق 11 دولفين بالبحر الأحمر : انتحروا

وزيرة الصناعة :" الحمد لله مصر ما عندهاش أي مشكلة ".

نفين جامع
وزيرة الصناعة
 
الإثنين، 12-10-2020 10:54 ص إيمان هاني



كشفت نيفين جامع، وزير الصناعة، عن اجتماع عقده مجلس الوزراء أمس لوضع شروط وضوابط لمنع حدوث أي نقص بالأدوية، معقبا:" الوزارة تنسق بين كافة الوزارات في الملفات المشتركة، خاصة إذا كان هذا الملف يخص المواطن بشكل مباشر".

وأضاف "جامع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بأن مصر دولة متميزة في صناعة الدواء، ويتم العمل حاليًا على فتح الأسواق الافريقية للمنتجات المصرية من الأدوية، معقبة: "الحمد الله مصر ما عندهاش أي مشكلة في الدواء..الحمد لله".
وتابعت:" الدواء المصري متميز جدًا ويكفي السوق المصري، مصر تمتلك مجموعة متميزة من الأطباء ومصانع الادوية المتميزة جدًا".



 

إقرأ ايضا

202009250827362736

الكويت تسلم مصر 3 متهمين

هيلارى كلينتون

ما علاقة كلينتون... مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

يييييييييييي

" البيئة عن نفوق 11 دولفين بالبحر الأحمر : انتحروا