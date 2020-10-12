وزيرة الصناعة





كشفت نيفين جامع، وزير الصناعة، عن اجتماع عقده مجلس الوزراء أمس لوضع شروط وضوابط لمنع حدوث أي نقص بالأدوية، معقبا:" الوزارة تنسق بين كافة الوزارات في الملفات المشتركة، خاصة إذا كان هذا الملف يخص المواطن بشكل مباشر".



وأضاف "جامع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بأن مصر دولة متميزة في صناعة الدواء، ويتم العمل حاليًا على فتح الأسواق الافريقية للمنتجات المصرية من الأدوية، معقبة: "الحمد الله مصر ما عندهاش أي مشكلة في الدواء..الحمد لله".

وتابعت:" الدواء المصري متميز جدًا ويكفي السوق المصري، مصر تمتلك مجموعة متميزة من الأطباء ومصانع الادوية المتميزة جدًا".







