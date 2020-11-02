الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:10 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"شوبير" يكشف أسماء حكام مباريات نهائى أفريقيا

ترامب يهدد هؤلاء بإقالتهم فور فوزه بالرئاسة

مفاوضات جديدة لسد النهضة بين وزراء الدول الثلاثة اليوم

القصر الملكي يعلن إصابة الأمير بفيروس " كورونا"

قفزة للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

جهاز الفراعنة يعلن أسماء لاعبى الأهلى لمعسكر توجو

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزيرة الصحة: 50% من إصابات فيروس كورونا فوق سن الـ35

وزيرة الصحة : الإصابات بفيروس كورونا قد تزيد في الشتاء لهذا السبب

ADS
 

وزيرة الصحة : هذا ما حدث ليعقب تناولي اللقاح الصيني

وزيرة الصحة هالة زايد
هالة زايد
 
الإثنين، 02-11-2020 10:36 ص إيمان هاني

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل حالتها بعد تناول جرعتين من اللقاح الصيني الذي تشارك مصر في التجارب الاكلينيكية عليه.
وأضافت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنها أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة لمدة يومين عند حصولها على الجرعة الأولى، وهى أعراض متوقعة،  وعند حصولها على الجرعة الثانية ارتفعت الحرارة يوم واحد فقط.
وأكدت أن الـ 45 ألف مبحوث الذين شاركوا في التجارب بمصر وغيرها من الدول المشاركة لم يرصد عليهم أي أعراض، منوها بأن بعض الدول أتاحت تصنيع اللقاح بغرض الطوارىء، منوهة بأن مصر تتعاون مع الصين في 3 لقاحات، لافتة إلى أنه بمجرد أن يتم الموافقة على أحد هذه التطعيمات ستحصل مصر على حصتها، وهناك احتمالية أن نصنعه في مصر.

 

إقرأ ايضا

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر

محدش يسافر .. تحذير عاجل من محافظ البحر الأحمر للموطنين

وزير المالية

إجراء جديد حول مكافأة الامتحانات.. يكشفه وزير المالية

اشرف زكي

تعليق ناري من نقيب الممثلين على فساتين "الجونة"

أخبار متعلقة

عمرو أديب

أديب: "عندي هسس "

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والملك عبدالله في الطائرة

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

مفاجأة مدوية عن محتويات حقيبة فتاة "المعادي" يكشفها المتهم

رانيا المشاط

د. رانيا المشاط: العالم يبحث عن طريقة للتعايش مع "كورونا"

عمرو أديب وبن سلمان

أديب : لدينا إنجاز عظيم مهدد بالانهيار

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: "مش محتاج أوي خريجي الجامعات التقليدية"