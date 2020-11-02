وزيرة الصحة : هذا ما حدث ليعقب تناولي اللقاح الصيني

الإثنين، 02-11-2020
10:36 ص
إيمان هاني
كشفت الدكتورة
هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل حالتها بعد تناول جرعتين من اللقاح الصيني
الذي تشارك
مصر في التجارب الاكلينيكية عليه.
وأضافت "زايد"،
خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،
بأنها أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة لمدة يومين عند حصولها على الجرعة الأولى، وهى
أعراض متوقعة، وعند حصولها على الجرعة الثانية
ارتفعت الحرارة يوم واحد فقط.
وأكدت أن الـ
45 ألف مبحوث الذين شاركوا في التجارب بمصر وغيرها من الدول المشاركة لم يرصد عليهم
أي أعراض، منوها بأن بعض الدول أتاحت تصنيع اللقاح بغرض الطوارىء، منوهة بأن مصر تتعاون
مع الصين في 3 لقاحات، لافتة إلى أنه بمجرد أن يتم الموافقة على أحد هذه التطعيمات
ستحصل مصر على حصتها، وهناك احتمالية أن نصنعه في مصر.