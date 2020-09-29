وزيرة الصحة: مصر جاهزة لتصنيع لقاح كورونا

الثلاثاء، 29-09-2020
11:22 ص
إيمان هاني
أكدت الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة
، أن مصر جاهزة لتصنيع
لقاح كورونا في حال إقراره نهائيا موضحا أنه سيتم إقراره في شهر 11 أو 12 المقبل.
وأضافت زايد، في
مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"
على قناة "إم بي سي مصر"، قائلة: "مصر عملت مراجعة لخطوط مصنع فاكسيرا وهناك بعثة تعمل معنا لكي تتأكد إن مصر جاهزة للإنتاج".
وتابعت: "هناك 3 أنواع من اللقاحات لكورونا، الأول
للفيروس حي وتم إضعافه، والثاني الفيروس يكون غير نشط وهناك نوعا ثالثا يكون جزءا من
الفيروس يتم حقنه، وكلهم يؤدون إلى تحفيز جهاز المناعة وعمل مناعة مكتسبة".