الثلاثاء، 20-10-2020
12:58 ص
المصريون ـ متابعات
أعربت الدكتورة هالة زايد
، وزيرة الصحة
والسكان، عن شكرها لكل من تطوع في تجربة لقاح «كورونا
»، كما قدمت الشكر للفنان خالد الصاوى لمشاركته في حملة لحث المواطنين على التطوع.
وأضافت زايد، في تصريحات عرضتها فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، عقب تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا
، أن هناك أكثر من 3 آلاف متطوع يشاركون في تجارب اللقاح، معلقة: «الحمد لله لم يحدث حتى الآن أي مضاعفات».
وأوضحت أن دخول المدارس والجامعات خطوة كبيرة وهناك تنسيق مع وزير التربية والتعليم، وهناك حملات لتوعية الأسر والأطفال ومقدمى العملية التعليمية للوقاية من الفيروس، كما أن هناك لجان مركزية وفرعية بالتعاون مع وزارة التعليم.
وذكرت الوزيرة أن الموجة الثانية
لـ«كورونا
» اجتاحت العالم بقوة، مؤكدة أن مصر لديها استعدادات كبيرة من رفع كفاءة المستشفيات، وزيادة عدد أجهزة الأشعة المقطعية، ورفع عدد المعامل المركزية لتصل إلى 64 فرعًا، وتدريب العناصر البشرية، وتأمين رصيد الأدوية بشكل قوي.
ودعت الوزيرة المواطنين إلى توخى الحذر باتخاذ الإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعى، معلقة: «مش عايزين ندخل في موجة تانية زى دول العالم، الحمد لله إحنا في أتم الاستعداد، وإن شاء الله ربنا يعدى فصل الشتاء
على خير».