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وزيرة الصحة: "دي حاجة مايتردش عليها"

هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد
 
السبت، 12-12-2020 11:46 ص

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر عملت مع الإمارات فى التجارب على اللقاح الصينى، واللقاحات حصلت على موافقات الطوارئ، والإمارات كانت أول دولة تعطى موافقة نهائية على اللقاح، واستخدمناه فى اليوم الثانى لوصوله.
وأضافت  زايد خلال برنامج "حديث القاهرة "، قائلة:" تم تجريب اللقاح على 45 ألف متطوع فى 6 دول منهم مصر، التى كان بهم 3 آلاف شخص، ولم يتم رصد أى آثار جانبية غير متوقع، أما المتوقع فشيء طبيعى مثل ارتفاع درجة الحرارة، فكل المضاعفات المتوقعة، آمنة".
وتابعت:" لا تستوقفنى الاتهامات ولا أهتم بها، وأيضا لا أرد عليها، نحن نعمل بقوة وبعلم، وبدعم سياسى، ومصر قوية ليس فى الصحة فقط، ولكنها اختلفت فى السنوات الماضية، "فى حاجات مايتردش عليها".


 

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