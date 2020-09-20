وزيرة الصحة تدعو لمبادرة لعلاج الآثار النفسية لأزمة كورونا

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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
الأحد، 20-09-2020 12:44 ص المصريون ـ متابعات
وجهت الدكتورة هالة زايد، أشكر الدكتور أحمد عكاشة على دعمه النفسى خلال فترة الكورونا، وقالت، فمع كل مرة يتحدث إلى فى الهاتف، كنت أتأكد أننا نقوم بدعم نفسى للمرضى، لأن هذا الدعم، كان شيء مؤثر جدا للطواقم الطبية.
وأضافت زايد، خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى أحمد سالم، أن مصر كانت أول دولة تخصص مستشفى لكورونا، للمصابيين النفسيين، بفضل الدكتور أحمد عكاشة، لأن هؤلاء المرضى يحتاجون لمعاملة خاصة.
وتابعت الدكتورة هالة زايد، أن الإنسان يحتاج إلى التواصل، لأن التباعد يؤثر على الصحة العامة، وأتمنى أن ألتقى مع الدكتور أحمد عكاشة، لمبادرة للصحة العامة، لنعبر آثار الجائحة، التى لا نعرف متى تنتهى، ليكون ملف تتبناه الدولة المصرية.
وأكدت زايد، أى شيء عكس طبيعى البشر، سيكون بها جزء غير صحى، فالأجيال الموجودة حاليا لا تعرف القراءة، ولكنها انغمست فى السوشيال ميديا، وأيضا الفيديو كونفرانس، فكل هذه الأشياء تسهل علينا الكثير، ولكن تحدياتها كثيرة.
وأردفت زايد، خصصنا مستشفى القاهرة الفاطنية للمرضى النفسين الذين أصابهم فيروس كورونا، واخترنا أن تكون فى وسط القاهرة،و أيضا الدكتورة عكاشة وجهنا للإستعانة بأطباء أمراض صدرية، لمساعدة المرضى.
 

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