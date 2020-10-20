وزيرة التضامن تطمئن أهالي الصعيد برسالة عاجلة بشأن السيول

الثلاثاء، 20-10-2020
01:01 م
إيمان هاني
أعلنت الدكتورة
نيفين القباج، وزيرة التضامن
الاجتماعي، الانتهاء من ترميم 21 منزلا متضررا من السيول
بمحافظة الفيوم، قائلة:" إن الفيوم تلقي اهتماما كبيرا من وزارة التضامن الاجتماعي
مثلها مثل الكثير من محافظات الصعيد
".
وأكدت خلال مداخلة
هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أنه يوجد 200
ألف مواطن استفادوا من برنامج تكافل وكرامة بالفيوم، معقبة :" شرفت بافتتاح مركز
تعافي من الإدمان في جامعة الفيوم بالشراكة مع كلية الطب".
وتابعت
:" يوجد اهتماما بشكل خاص في مؤشرات التنمية الخاصة بالتشغيل في الصعيد
، بالإضافة
إلى توفير فرص عمل خاصة بالتعليم وهذا بسبب
انخفاض نسبة التعليم في عدد من القري والنجوع، مشيرة إلى أن الجانب الاجتماعي والاقتصادي
وجهان لعملة واحدة ويكملان بعضهما.