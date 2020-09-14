وزيرة البيئة لسيد علي:الكلام دا محصلش خالص يا أفندم

الإثنين، 14-09-2020
09:16 ص
إيمان هاني
كشفت
ياسمين فؤاد
، وزيرة البيئة
، حقيقة تعرضها لحادث سير أثناء زيارتها لمحافظة كفر الشيخ
في زيادة تفقدية لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، معقبة:" الكلام
دا محصلش خالص يا أفندم".
وقالت
"ياسمين" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية
"الحدث اليوم
" ،:" السبب في توقفي كان لمتابعة منظومة الاستفادة من
هذه المخالفات في أربع محافظات هي كفر الشيخ
والغربية والشرقية والقليوبية خلال الفترة
من سبتمبر وحتى نوفمبر المقبل".
وتابعت
" سيتم التعامل بمنتهى الحزم مع أي حرائق للمخالفات، وأوجدنا طريقة بديلة للفلاح
ليقوم بجمع هذا القش وإعادة بيعه كمدخل رزق له وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية".