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وزيرة البيئة لسيد علي:الكلام دا محصلش خالص يا أفندم

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
ياسمين فؤاد
الإثنين، 14-09-2020 09:16 ص إيمان هاني

كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حقيقة تعرضها لحادث سير أثناء زيارتها لمحافظة كفر الشيخ في زيادة تفقدية لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، معقبة:" الكلام دا محصلش خالص يا أفندم".

وقالت "ياسمين" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ،:" السبب في توقفي كان لمتابعة منظومة الاستفادة من هذه المخالفات في أربع محافظات هي كفر الشيخ والغربية والشرقية والقليوبية خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر المقبل".
وتابعت " سيتم التعامل بمنتهى الحزم مع أي حرائق للمخالفات، وأوجدنا طريقة بديلة للفلاح ليقوم بجمع هذا القش وإعادة بيعه كمدخل رزق له وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية".

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