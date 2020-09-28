وزيرة البيئة: اللي إحنا بنعمله دا بيزنس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرصهم على تحويل مشكلة قش الأرز إلى فرصة، حيث وفروا مجموعة من المعدات تساعد الفلاح على كبس وفرم قش الأرز.

وأضافت "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلة :" على مدار السنتين الماضيتين على تعريف الفلاح بالفائدة الاقتصادية لقش الأرز والاستفادة منه والحصول على عائد منه بدلا من حرقه".



وتابعت:" التعامل مع قش الأرز تحول إلى "بيزنس، معقبة :" اللي إحنا بنعمله دا بيزنس"، موضحة أن نسبة حرق الأرز انخفضت جدا، منوهة بأنهم قدموا للفلاح البديل، ووضعوا خطة متكاملة، وهناك غرفة عمليات تتابع الوضع، ومن يخالف يحرر له محضر.







