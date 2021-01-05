وزيرا السياحة والتنمية المحلية يفتتحان أعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة

الثلاثاء، 05-01-2021
11:36 ص
متابعات- أمينة عبد العال
افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة
والآثار و اللواء
محمود شعراوي، وزير التنمية
المحلية و دكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأنبا كاراس
أسقف المحلة الكبري وتوابعها أولى نقاط المسار في المحافظات الثمانية ، بعد أن تم الانتهاء
من أعمال تطوير مشروع مسار العائلة المقدسة
بمدينة سمنود بتكلفة مقدارها 7.5 مليون
جنيه. كما زاروا كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمدينة سمنود بمحافظة الغربية،
و التي تعتبر أحد المواقع الواقعة علي مسار العائلة المقدسة
و التي تم افتتاحها عام
2016م بعد الانتهاء من مشروع ترميم شامل و متكامل لها.
رافقهم خلال الزيارة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ و الدكتور
أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية و القبطية و اليهودية و الدكتور عادل الجندي
مدير عام العلاقات الدولية و التخطيط الاستراتيجي و المنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة
و وقيادات وزارتي التنمية
المحلية والسياحة
و الآثار والكنيسة القبطية والمحافظة ،
حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
وقد حرص الدكتور خالد العناني و اللواء محمود شعراوى على
توجيه التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
وممثلى الكنيسة القبطية العريقة وكافة قيادات كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب
بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والانتهاء من تطوير نقطة المسار فى مدينة سمنود.
وشملت أعمال التطوير تنظيف ميكانيكي لواجهة الكنيسة ومداخلها،
بإلاضافة إلى القباب وبرجي الأجراس لإزالة آثار الأتربة و الأمطار وذلك تحت إشراف إدارة
ترميم الغربية ومنطقة آثار الغربية.كما تم إزالة الإشغالات الموجودة بشارع سعد زغلول
أمام الكنيسة وتبليط الأرضيات باستخدام الإنترلوك و دهان جميع واجهات المحلات الواقعة
على جانبى الشارع بلون موحد وعمل لافتات بأسماء هذه المحلات بتصميم و لون موحد يتناسب
مع الطراز المعماري للكنيسة، كما تم عمل نافورة جديده بميدان البدراوى وتوسعة الميدان،
وإنشاء ساحة لانتظار السيارات في نهاية الميدان وعمل لوحات إرشادية علي جانبي الشارع
للتعرف بآثار مدينة سمنود.
وأشار الوزير إلي أن الوزارة خصصت مبلغ ٤١ مليون جنيهاً من
هيئة التنمية
السياحية للتنسيق مع وزارة التنمية
ً المحلية لتنفيذ البنية التحتية الخاصة
بمسار العائلة المقدسة
. كما قامت هيئة التنشيط
السياحي بعدد من الرحلات التعريفية لعدد من
الحجاج الأجانب و الإعلاميين لتعريفهم بالمسار و نقاطه. فمسار العائلة المقدسة
من المنتجات
السياحية التي تنفرد بها مصر والذي يتم الترويج له عالميا.
وفي نهاية الزيارة قدم المحافظ دروع المحافظة إلى وزيري السياحة
و الآثار والتنمية
المحلية كما قدم أنبا الكنيسة درع الكنيسة لهما و لمحافظ الغربية.
جدير بالذكر أن كنيسة
السيدة العذراء والشهيد أبانوب تقع بأول شارع
سعد زغلول فى محوره القبلى وهو الموقع الذى كان قديما يسمى بخط الكنيسة والصيارف بمدينة
سمنود، بمحافظة الغربية، وتم تسجيل الكنيسة كأثر عام 2000م نظرا لأهميتها التاريخية
محلياً وعالمياً، وهي إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة
، وقد مرت العائلة المقدسة
ومكثت بها حوالي ١٧ يوما و لقيت ترحيباً كبيراً من أهالي سمنود عند قدومها،
فاحتفوا بالعائلة وأهدوا للسيدة العذراء ماجوراً حجرياً قامت باستخدامه فى العجين،
و التي لا تزال تحتفظ به الكنيسة إلى الآن. ويوجد أيضا داخل الكنيسة البئر الذي كانت
تستخدمه العائلة المقدسة
أثناء إقامتها، ثم
أكملت العائلة المقدسة
الرحلة بعد ذلك حتى وصلت إلى جبل قسقام بأسيوط وهناك مكثوا بمغارة
بالجبل 6 أشهر و هي أطول فترة في هذه الرحلة ثم تحركوا الى قرية دربكة ومنها عادوا
إلى القدس.
الجدير بالذكر ان وزير السياحة
و الاثار
كان قد حضر وألقى،
كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في احتفالية عرض الفيلم الوثائقى "مسار العائلة
المقدسة"، والتي أقيمت في نوفمبر للاحتفال
بذكرى دخول العائلة المقدسة
إلى أرض مصر، والذي أعدته راهبات دير الشهيد العظيم مارجرجس
بمصر القديمة، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.كما شارك في نوفمبر
الماضي أيضا في الاحتفالية التي شهدها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية
و بطريرك الكرازة المرقسية، للعرض الخاص للفيلم التسجيلي "المكتبة البابوية المركزية"
بالمركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.