وزارة الزراعة تزف نبأ سار للمصريين

الجمعة، 09-10-2020
05:11 م
أحمد سالم
أعلنت وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات
الزراعية المصر
ية حيث بلغت 4.3 مليون طن خلال هذا العام الحالي رغم ظروف أزمة كورونا وارتباك حركة النقل العالمية.
وتلقى السيد القصير وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول إجمالي الصادرات
خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 أكتوبر الحالي.
وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات
الزراعية من الموالح بلغت مليون و397 ألفا 945 طنا، بالإضافة إلى تصدير 677 ألفا و921 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات
الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 333 ألفا و2 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات
، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات
الزراعية بإجمالي 138 ألفا و566 طنا، في حين احتل الرمان المركز الخامس في الصادرات
بإجمالي 48 ألفا و627 طنا.
وأكدت الزراعة
أن الصادرات
بلغت 4 ملايين و334 ألفا و500 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات
الزراعية عن هذه الفترة «موالح، بطاطس، بصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، فاصوليا، جوافة، خيار، فلفل، باذنجان».
بينما احتلت صادرات مصر
من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 34 ألفا و366 طنا، والمانجو المركز السابع بإجمالي 29 ألفا و266 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 ألفا و761 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات
بإجمالي كمية بلغت 16 ألفا و360 طنا.
بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات
الزراعية بإجمالي 5434 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3314 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2720 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1214 طنا.