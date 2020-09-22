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والد الهارب محمد علي يدلي باعترافات خطيرة عن نجله لأول مرة

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والد الهارب محمد علي
الثلاثاء، 22-09-2020 12:33 م إيمان هاني
انفعل علي عبد الخالق، والد الهارب محمد علي، علي نجله برسالة شديدة اللهجة، قائلا: "لو في العمر بقية احترم نفسك وشوف ولادك، وعيش".
وأضاف عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، قائلا: "أتوقع أن يكون الإعدام نهاية نجلي وهكون سعيد، أنا أقسمت بالله إنه مش هيدفن في المقابر بتاعتي".
وتابع: "بعد 25 يناير العام الماضي كلمني وقالي أنا ندمت، اللي معايا خانوني وسرقوني وقولته مصر بتقبل التوبة"، معقبا: "قالي اتسرق مني 8 ملايين من الشقة".
وواصل حديثه: "فضل 4 شهور كويس وبيكلمني، ثم فوجئت بزوجته تتصل بي وتخبرني أنه تزوج من سورية ويعيش مع أهلها"، مضيفًا: "قولتله راعي ربنا في عيالك، فوجئت بشتيمة وألفاظ سوقية، وأعاد نشر فيديوهات جديدة ،مردفًا: "محمد بدأ يشم ويشرب مخدرات ويسكر".

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