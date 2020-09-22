والد الهارب محمد علي يدلي باعترافات خطيرة عن نجله لأول مرة

الثلاثاء، 22-09-2020
12:33 م
إيمان هاني
انفعل علي عبد الخالق،
والد الهارب محمد علي، علي نجله برسالة شديدة اللهجة، قائلا: "لو في العمر بقية
احترم نفسك وشوف ولادك، وعيش".
وأضاف عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى
،
ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد
، قائلا: "أتوقع
أن يكون الإعدام نهاية نجلي وهكون سعيد، أنا أقسمت بالله إنه مش هيدفن في المقابر بتاعتي".
وتابع: "بعد
25 يناير العام الماضي كلمني وقالي أنا ندمت، اللي معايا خانوني وسرقوني وقولته مصر
بتقبل التوبة"، معقبا: "قالي اتسرق مني 8 ملايين من الشقة".
وواصل حديثه: "فضل 4 شهور كويس وبيكلمني، ثم فوجئت بزوجته
تتصل بي وتخبرني أنه تزوج من سورية ويعيش مع أهلها"، مضيفًا: "قولتله راعي
ربنا في عيالك، فوجئت بشتيمة وألفاظ سوقية، وأعاد نشر فيديوهات جديدة ،مردفًا:
"محمد بدأ يشم ويشرب مخدرات ويسكر".