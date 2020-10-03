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والد المحامي طارق جميل سعيد يكشف عن أخطر رسالة وجهها لنجله قبل القبض عليه

طارق جميل سعيد
والد المحامي طارق جميل سعيد يكشف عن أخطر رسالة وجهها لنجله قبل القبض عليه
 
السبت، 03-10-2020 06:07 ص أحمد عادل شعبان
تقدم المحامي جميل سعيد باعتذار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الفيديو المسيء الذي صوره نجله طارق .

وقال في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: عاوز أسأل الرئيس السيسي وأقوله انت بتنام امتى وازاي؟! وده بسبب الإنجازات والهموم اللي شايلها، ورموز الدولة على رؤوسنا والرئيس السيسي في قلوبنا وعلى رأسنا، ورغم أن الفهم الخاطئ مما قاله ابني، فإني والأسرة نعتذر للرئيس السيسي ورئيس مجلس النواب وأعضائه والسادة المرشحين.

وأضاف: البعض من المعارف اتصل بي بعد الفيديو الذي صوره نجلي وهو ينتقد آلية اختيار مجلس النواب واتصلت به وقلت له : ايه الزفت اللي أنت عامله دا؟".

وتابع: قلت له إن أهل الشهر المتمثلين في جماعة الإخوان سوف يخرجون بالفيديو عن سياقه وهو ما حدث بالفعل لذلك قلت له يجب أن تبادر فورا بتصحيح خطأك حيث سجل مقطعا فيديو آخر هاجم فيه الإخوان وشرح وجهة نظره وهي أنه ينتقد من داخل بلده وليس مثلهم ينتقدون من الخارج مقابل الليرة والدولار.

واستدرك: أنا محامي أستطيع الدفاع عن نجلي والنيابة العامة خصم شريف وسوف تواجهنا بالأدلة وسنرد عليها وفقا للقانون.
 

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