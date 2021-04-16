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واشنطن تدين هجمات الحوثيين علي المملكة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 16-04-2021 11:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإيرانية ضد المملكة العربية السعودية .
و أكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن عمليات الحوثيين تطيل أمد الصراع في اليمن، لافتة إلي أن الحوثيين يمددون معاناة المدنيين ويهددون الجهود السياسية ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن قوات التحالف تمكنت أكثر من مرة في إحباط عمليات للهجوم من قبل الحوثيين علي المملكة العربية السعودية وهي تستهدف مدنيين ومنشآت صناعية في أماكن مختلفة بالمملكة .   
 

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