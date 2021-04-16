واشنطن تدين هجمات الحوثيين علي المملكة

الجمعة، 16-04-2021
11:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي
الإيرانية ضد المملكة
العربية السعودية .
و أكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن عمليات الحوثيين
تطيل أمد الصراع
في اليمن
، لافتة إلي أن الحوثيين
يمددون معاناة المدنيين ويهددون الجهود السياسية
، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن قوات التحالف تمكنت أكثر من مرة في إحباط عمليات للهجوم من
قبل الحوثيين
علي المملكة
العربية السعودية وهي تستهدف مدنيين ومنشآت صناعية في
أماكن مختلفة بالمملكة
.