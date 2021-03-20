واشنطن تدين بشدة الهجمات علي السعودية

السبت، 20-03-2021
10:23 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيان أدانت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة
المفخخة التي استهدفت مصفاة تكرير النفط في عاصمة المملكة
العربية السعودية
،
الرياض .
وأعربت الوزارة عن قلقها من ارتفاع وتيرة الهجمات ، ومعتبرة أن الهجوم يهدد
فرص تحقيق السلام في اليمن ومحاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية .
و أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، نيد برايس ، أن محاولات
التعطيل تظهر عدم اهتمام بسلامة المدنيين ، ومطالبا ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها
فورا .
في سياق متصل وصفت الأمم المتحدة الهجوم علي الرياض والمنشآت المدنية
بالأمير غير المقبول.
جدير بالذكر أن مصدر في وزارة الطاقة السعودية
أكد أن مصفاة تكرير البترول
في الرياض تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة صباح أمس الجمعة ، و أن الهجوم أدي إلي
حريق تمت السيطرة عليه ولم يترتب علي الاعتداء أي إصابات أو إصابات كما لم تتأثر
إمدادات البترول و مشتقاته .