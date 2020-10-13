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هيلاري كلينتون : السعودية المجتمع الوحيد الذي لم يخترقه الاستعمار

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
 
الثلاثاء، 13-10-2020 02:39 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت رسالة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة التي نشرت مؤخرا وجهة نظر حملتها رسالة للسفير الأمريكي الأسبق لدي السعودية تشاس فيرمان عن المملكة .
و رسالة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية بتاريخ 12 فبراير 2010  أرسلت إلي كلينتون عن طريق شخص يحمل اسم " إس أي دي " يقول فيها " تواصلت مع تشاس فيرمان السفير الأمريكي الأسبق في السعودية و أرسل لي نص خطابه "، حسبما نشرت شبكة " سي إن إن " .
وجاء في جزء من خطابه :" ما يعرف عن السعودية قليل جدا، إنه المجتمع الوحيد في العالم الذي لم يتم اختراقه من قبل الاستعمار الغربي ولم تدخل حدودها الجيوش الغربية ولا حملات تبشيرية، عاصمتها الرياض ، المدينتين المقدستين مكة والمدينة لا تزالان كذلك".
 

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