هيلاري كلينتون : السعودية المجتمع الوحيد الذي لم يخترقه الاستعمار

الثلاثاء، 13-10-2020
02:39 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت رسالة هيلاري كلينتون
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة التي نشرت
مؤخرا وجهة نظر حملتها رسالة للسفير الأمريكي الأسبق لدي السعودية تشاس فيرمان عن
المملكة .
و رسالة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية بتاريخ 12 فبراير
2010 أرسلت إلي كلينتون عن طريق شخص يحمل
اسم " إس أي دي " يقول فيها " تواصلت مع تشاس فيرمان السفير
الأمريكي الأسبق في السعودية و أرسل لي نص خطابه "، حسبما نشرت شبكة "
سي إن إن " .
وجاء في جزء من خطابه :" ما يعرف عن السعودية قليل
جدا، إنه المجتمع الوحيد في العالم الذي لم يتم اختراقه من قبل الاستعمار الغربي ولم
تدخل حدودها الجيوش الغربية ولا حملات تبشيرية، عاصمتها الرياض ، المدينتين المقدستين
مكة والمدينة لا تزالان كذلك".