هل ستتجه مصر للإغلاق خلال موجة كورونا الثانية ؟.. التفاصيل مهمة

السبت، 07-11-2020
11:20 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات
الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن المنظومة الصحية في مصر تعلمت كيفية التعامل مع فيروس
كورونا خلال الموجة الأولى من الوباء، و بالتالي غير متوقع أن تتجه مصر لقرار
الإغلاق خلال الموجه الثانية
".
وأضاف "عنان" خلال مداخلة لقاء
مباشر في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، اليوم السبت ،
قائلا:" مصر حاليا أصبح لديها جميع البروتوكولات التي يتم تناولها لعلاج فيروس
كورونا".
و أوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار
الأوبئة، أن العلاج المبكر يكون سببا قويا في الوقاية من الوفاه بالفيروس، منوها بأن
80% من المصابين لا تظهر عليهم أى أعراض ، معقبا: " لقاح الأنفلونزا لا يعالج
فيروس كورونا
ولايقى منه".
و شدد على ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية
من فيروس كورونا
، منوها بأن الإنسان تقل مناعته خاصة في فصل الشتاء مقارنة بفصل الصيف.