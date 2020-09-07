الإثنين، 07-09-2020
10:28 ص
إيمان هاني
كشف
المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، رد فعل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على
قضية المبيدات المسرطنة.
وقال
"الليثي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية
"إم بي سي مصر"، :" إن الدكتور يوسف والي
كان يقدم السياسة الزراعية
للرئيس الأسبق مبارك في فبراير 2005، وسأله مبارك :"إيه هو موضوع المبيدات المسرطنة"،
فشرح له كافة التفاصيل.
وتابع:
"مبارك قال الدكتور يوسف والي
طيب ومحترم، ولكن هناك لصوص بيلعبوا من وراء ظهره".
وكان
الدكتور يوسف والى لفظ أنفاسه الأخيرة، فجر السبت الماضي، عن عمر يناهز 90 عامًا، وأكد
أقاربه انه أوصى بالدفن بجوار والده ووالدته.