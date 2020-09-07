الإثنين 07 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

13 تابوتا في أكبر كشف أثري منذ العساسيف

بالأسماء.. فرج عامر يعلن تشكيل جهاز "سموحة"

شقيقة المتوفاة بمستشفى إدفو تكشف مفاجأة مدوية في الواقعة

بنسبة 50 % ...محافظ الشرقية يزف خبرا سارا عن قانون التصالح

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة «بن شرقى» و «ساسى»

تصريح عاجل لـ"وزارة الري" عن الفيضانات هذا العام

إسرائيل تفرض الحظر علي هذه المدن

"قلت يا لهوي أنا عملت أيه".. الحاجة بخيتة تروي تفاصيل لقائها بالرئيس

تفريغ كاميرات حمامة سباحة الزمالك يكشف مفاجأة في واقعة غرق طفل

كاتب صحفي: المواطن المخالف يمر برحلة عذاب لتقنين وضعه

هذا ما قاله مبارك عن تورط "والي" بقضية المبيدات المسرطنة

حسني مبارك
مبارك
 
الإثنين، 07-09-2020 10:28 ص إيمان هاني

كشف المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، رد فعل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على قضية المبيدات المسرطنة.

وقال "الليثي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، :" إن الدكتور يوسف والي كان يقدم السياسة الزراعية للرئيس الأسبق مبارك في فبراير 2005، وسأله مبارك :"إيه هو موضوع المبيدات المسرطنة"، فشرح له كافة التفاصيل.

وتابع: "مبارك قال الدكتور يوسف والي طيب ومحترم، ولكن هناك لصوص بيلعبوا من وراء ظهره".

وكان الدكتور يوسف والى لفظ أنفاسه الأخيرة، فجر السبت الماضي، عن عمر يناهز 90 عامًا، وأكد أقاربه انه أوصى بالدفن بجوار والده ووالدته.

إقرأ ايضا

الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية

بنسبة 50 % ...محافظ الشرقية يزف خبرا سارا عن قانون التصالح

وزير الري

تصريح عاجل لـ"وزارة الري" عن الفيضانات هذا العام

الرئيس السيسي

"قلت يا لهوي أنا عملت أيه".. الحاجة بخيتة تروي تفاصيل لقائها بالرئيس

 

أخبار متعلقة

download

"قلة تربية".. غضب عارم يجتاح نجيب ساويرس

أديب

اقتراح رفضه السيسي.. سر ينشر لأول مرة عن مدينة العلمين

الفيضانات بتونس

"الري" عن معدلات الفيضان :" كله خير"

يوسف والي

وفاة يوسف والي بعد صراع مع المرض

عمرو أديب

أديب عن قضية "الفيرمونت": "عايزينا نطبق القانون ولا نطبط"

مصطفى الفقي

الفقي عن سد النهضة: "الموضوع مش هيعدي بسهولة"