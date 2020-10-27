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هذا ما قاله عمرو أديب عن بيان حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
 
الثلاثاء، 27-10-2020 01:00 ص المصريون ـ متابعات
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بطرح لجنة حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر بشأن رفع دعوى قضائية على مجلة شارلي ابدو التي نشرت صور مسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "شيخ الأزهر يشاور بس ونتفق مع مكتب محاماة، وهما القرش عندهم حراق، ممكن نبيعهم اللي وراهم واللي قدامهم"، لافتا إلى أن هناك قامات مصرية وعربية تتحدث الفرنسية مثل العصافير.
واعرب عن استعداده أن يشارك في جمع تبرعات تكلفة مكتب القانون الذي سيتولى القضية، مضيفا: "هنقطم ضهر شارلي ابدو بالحق والمستحق"، لافتا إلى أن شيخ الأزهر أعطى درس للشباب في كيفية الحصول على الحق وهو القانون، معلقا: "كفانا عشوائية، إحنا مش فقراء ولا قليلي الحيلة ولا العلم".

 

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