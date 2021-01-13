الأربعاء 13 يناير 2021
توقيت مصر 20:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ثقب في القلب.. حسين الشحات يُفجع جمهور الأهلي ويطلب الدعاء

ارتفاع الدولار أمام الجنيه يتواصل.. تعرف على أسعار اليوم​

هذا ما قاله الرئيس في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

تفاصيل صادمة.. التحقيقات تفجر مفاجآت في جريمة هزت السعودية

وصف مثير من محمد بن راشد آل مكتوم لأمير سعودي

التحذير الأخطر.. الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

تركي آل الشيخ ينعى شخصية متفردة فقدتها السعودية.. ويعزي "آل سعود"

الطب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية عن عذرية «حبيبة» أمام المحكمة

«شوبير» يفتح النار على مرتضى منصور ويكشف معلومة خطيرة

بريطانيا تحتفل بمرور 100 عام علي حدث غريب

ADS
 

هذا ما قاله الرئيس في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

5fff1c9542360451a05bc112
الرئيس السيسي
 
الأربعاء، 13-01-2021 08:00 م محمد فضل - متابعات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل من ساهم في فتتاح كأس العالم لكرة اليد.
وأضاف السيسي خلال كلمةه الإفتتاحية في اليوم الأول من بطولة العالم لكرة اليد، أن الجميع يعمل بجد والجهد المبذول في ظهور كل شئ مميز جاء من العمل بتكاتف.
وتابع:" لابد أن نسعى لما هو أفضل دائمًا لظهور مصر أمام العالم بأفضل صورة، وهذه البطولة رسالة للسلام بين شعوب الأرض.
وعُزف السلام الجمهوري لمنتخب مصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم إفتتاحية بطولة العالم لكأس مصر.
وانطلقت فعاليات المونديال رقم 27 مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.
 

إقرأ ايضا

السعودية

تحذير هام من السعودية بشأن فحص كورونا لراغبي السفر إليها

المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب

رسميًا.. المستشار حنفي جبالي يفوز بمنصب رئيس مجلس النواب

الاجتماع الأول لهيئة المتحف المصري الكبير بتشكيله الجديد

الاجتماع الأول لهيئة المتحف المصري الكبير بتشكيله الجديد

أخبار متعلقة

كورونا الإمارات

3 طرق للحصول على لقاح كورونا

حلمي النمنم

مفاجأة حول من قام بحرق أول كنيسة بمصر

Capture

شاهد.. الرئيس يفتتح المعروض الأول لتكنولوجيا المركبات

عبدالفتاح-السيسي

الرئيس السيسي: إجازة نصف العام 35 يومًا