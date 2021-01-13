هذا ما قاله الرئيس في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

الأربعاء، 13-01-2021
08:00 م
محمد فضل - متابعات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل من ساهم
في فتتاح كأس العالم لكرة اليد.
وأضاف السيسي خلال كلمة
ه الإفتتاح
ية في اليوم الأول من بطولة
العالم لكرة اليد، أن الجميع يعمل بجد والجهد المبذول في ظهور كل شئ مميز جاء من العمل
بتكاتف.
وتابع:" لابد أن نسعى لما هو أفضل دائمًا لظهور مصر
أمام العالم بأفضل صورة، وهذه البطولة رسالة للسلام بين شعوب الأرض.
وعُزف السلام الجمهوري لمنتخب مصر في بداية الأحداث التي
ستقام في يوم إفتتاح
ية بطولة العالم لكأس مصر.
وانطلقت فعاليات المونديال رقم 27 مساء اليوم بمباراة افتتاحية
تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد،
وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب
المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.