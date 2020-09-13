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هذا ما تم تعديله في قانون تنظيم الجامعات

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
جامعة
الأحد، 13-09-2020 05:51 م أحمد سالم
نشرت الجريدة الرسمية بشأن القانون الصادر برقم 49 لسنة 1972 وهو قانون تنظيم الجامعات بعض التعديلات والإضافات بأحكامه التى قد نصت على: 

( المـادة الأولى ) 
تُضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الـصادر بالقـانون رقـم ٤٩ لـسنة ١٩٧٢ مادة جديدة برقم (١٩٧ مكرر) ، نصها الآتى : 



- يجوز فى حالة الضرورة للوزير المختص بـالتعليم العـالى 
بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحـان ووضـع بـديل 
أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فـصل دراسـى محـدد . 


وذالك  بمـا يـضمن اسـتكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحـد الأدنـى مـن معـايير إتمـام المناهج الدراسية.

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