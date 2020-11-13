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هجوم حاد وعنيف من مستشار بن زايد على "الإخوان"

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هجو حاد وعنيف من مستشار بن زايد على "الإخوان"
 
الجمعة، 13-11-2020 07:15 م الطيب حسين

شن الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، هجومًا حادًا وعنيفًا على جماعة الإخوان المسلمين.

وكتب عبر "تويتر" أنها جماعة مشكبجية تثر المشاكل مع الجميع.

وقال: "منذ تأسيسها وجماعة الإخوان في صراع وصدام مع الدولة والمجتمع والأحزاب القومية واليسارية والاشتراكية والقوى الليبرالية ومع تيار السلف والأزهر والمؤسسات الدينية".


وتابع: "كانت ومازالت في صدام مع الجميع تكفيرا وتخوينا وتعتقد انها على حق والعالم اجمع على باطل. جماعة مشكلجية في كل زمان ومكان".

 

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