نوح: السجون المصرية الأفضل في نصف الكرة الأرضية

الثلاثاء، 08-09-2020
10:34 ص
إيمان هاني
قال
مختار نوح
، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن عناصر جماعة الإخوان المسلمين يرشدون
على بعضهم البعض داخل السجون
، وأغلبهم نادمون، ويشعرون بأن الجماعة "ضحكت عليهم".
وأضاف
"نوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية
"إكسترا نيوز
"، أن السجون
المصرية هي الأفضل، ليس في الشرق الأوسط فقط، ولكن
في نصف الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن أهالي السجناء يستطيعون أن يتواصلوا مع ذويهم
داخل السجون
من خلال الهاتف، والزيارات على أفضل ما يكون، ويتم فرض السرية
لمدة معينة، وهذا حق من حقوق النيابة في كل دول العالم.
وتابع:" البعض يروج معلومات خاطئة عن وجود حالات
اختفاء قسري، وهذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن البعض قام بالمشاركة في تظاهرات مخالفة
للقانون خلال فترة سابقة، ويتم القبض عليه بعد فترة، ويدعي أهاليهم بأنهم اختفوا قسريًا
على خلاف الواقع.