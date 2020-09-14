نهاد أبو القمصان

الإثنين، 14-09-2020
11:24 م
المصريون ـ متابعات
أكدت نهاد ابو القمصان
، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، استيائها من استغلال الأطفال للتربح، وذلك تعليقًا على فيديو اليوتيوبر أحمد حسن
وزوجته زينب
، حول فيديو المقلب في طفلتهما ايلين.
وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، اليوم الأثنين،إن السوشيال ميديا
لها تأثير في واحدة من المشكلات وهي حب ومرض الشهرة
وكسب الأموال.
وذكرت أبو القمصان، أن هناك الكثيرين ممن يستغلون انفسهم وغيرهم للتربح من هذه الوسيله، واخرها كانت واقعة ابوين يوتيوبر قاما بفزع وتخويف ابنتهما على اساس انها مادة للضحك والكوميديا.
وواصلت :"استغلال الطفل في مثل هذه الظروف جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة انه في مثل تلك القضايا يتم النظر الى وجهتين الجانب العقابي والجانب التأهيلي والتربوي".
وعلقت على تصريحات المجلس القومي للطفولة والامومة، "هننقذ الطفلة هنوديها فين واهلها عايشين ومقتدرين" مشيرة الى ان في تلك القضية يجب انقاذ الاباء وهذا من خلال التدريب والتعديل السلوكي الى جانب العقاب، مؤكدة على انه يجب التعامل مع الوضع بشكل مختلف.
واضافت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن القضية ليست قضية عقابية فقط وانما لا يوجد حماية للضحايا، وبموجب القانون ليس هناك نص واضح للطفل في مثل تلك القضايا لحمايته، مشددة على انه يجب ان نهيئ المجتمع والزوجين على كيفية استقبال الطفل والتعامل معه.