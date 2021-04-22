الجمعة 23 أبريل 2021
توقيت مصر 14:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة كويتية تدفن نفسها 20 دقيقة.. والسبب صادم

تركيا توافق على شروط مصر لعودة العلاقات.. تعرف على أبرزها

شديد الحرارة.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

تعرف علي حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة

إغلاق 39 مسجد في 8 مناطق مختلفة بالسعودية

التحالف يدمر 3 طائرات مسيرة ومفخخة في اتجاه المملكة

الأمن العام السعودي يحذر من الاستثمار في " الفوركس "

أحذر من الغضب.. مخاطر لن تتخيلها

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

قرار مفاجئ من ملك الأردن بالإفراج عن 16 متهمًا في «قضية الفتنة»

ADS
 

ننشر كلمة الملك سلمان في قمة اليوم

image
الملك سلمان
 
الخميس، 22-04-2021 07:37 م المصريون

ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة اليوم الخميس، خلال قمة القادة حول المناخ.
وقال خادم الحرمين في كلمةه : ” نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس بايدن على عقد هذه القمة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، ولا تقف عند حدود وطنية، فالغاية هي التنمية المستدامة ويتطلب تحقيقها منهجيةً شاملةً تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم.”
وأضاف خادم الحرمين، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" : ” أطلقنا وفق رؤية المملكة 2030 حزمة من الإستراتيجيات والتشريعات، مثل الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج ( 50 % ) من احتياجات المملكة بحلول عام 2030م.”
وتابع الملك سلمان : “إن رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي، وقمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين العام الماضي بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية.”
وأوضح أن المبادرتين حصلتا على تأييد المجتمع الدولي، وسنعمل مع الشركاء لتحقيق أهدافهما من خلال استضافتنا منتدىً لمبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام.
وأضاف : ” مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان أعلنهما سمو ولي العهد تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من ( 10 % ) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) خمسين مليار شجرة في المنطقة بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية.”

وتابع خادم الحرمين : “نؤكد على اهتمامنا والتزامنا بالتعاون لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة، متمنين لجهودنا النجاح لحماية كوكبنا.”
 

إقرأ ايضا

ملك الأردن

قرار مفاجئ من ملك الأردن بالإفراج عن 16 متهمًا في «قضية الفتنة»

2020_11_11_17_12_38_350

الرئيس يصدر 7 قرارات جمهورية.. تعرف عليها

Daily-190714-2

شاهد.. شيخ الأزهر يهدد بارتداء "كفنه" ويطوف به في شوارع القاهرة

أخبار متعلقة

fdfwwerfwefeqwfqe

الملك سلمان وولي عهده يعزيان «السيسي»

7AE11B01-497A-47EB-A95D-C35620593616

الملك سلمان يصدر أمرًا عاجلًا

1027362396_0_0_1280_691_1000x541_80_0_0_52662e750b2bf72ab758f1f029c4e3ed

الملك سلمان وولي عهده يفاجئان الجميع بالتبرع بمبلغ ضخم لـ«إحسان»

أرشيفية

دعم باكستاني قوي للسعودية

ارشيفية

12.4 مليار دولار.. التفاصيل الكاملة لصفقة " أرامكو "

20200906233249206

الملك سلمان يعلن موقف بلاده من أزمة سد النهضة