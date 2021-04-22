ننشر كلمة الملك سلمان في قمة اليوم

الخميس، 22-04-2021
07:37 م
المصريون
ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز، كلمة
اليوم الخميس، خلال قمة القادة حول المناخ.
وقال خادم الحرمين في كلمة
ه : ” نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس
بايدن على عقد هذه القمة
لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض،
ولا تقف عند حدود وطنية، فالغاية هي التنمية المستدامة ويتطلب تحقيقها منهجيةً شاملةً
تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم.”
وأضاف خادم الحرمين، حسب وكالة الأنباء السعودية
الرسمية
"واس" : ” أطلقنا وفق رؤية المملكة 2030 حزمة من الإستراتيجيات والتشريعات،
مثل الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج
( 50 % ) من احتياجات المملكة بحلول عام 2030م.”
وتابع الملك سلمان
: “إن رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل
الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي، وقمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين العام الماضي
بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور
الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية.”
وأوضح أن المبادرتين حصلتا على تأييد المجتمع الدولي، وسنعمل
مع الشركاء لتحقيق أهدافهما من خلال استضافتنا منتدىً لمبادرة السعودية
الخضراء وقمة
لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام.
وأضاف : ” مبادرتا السعودية
الخضراء والشرق الأوسط الأخضر،
اللتان أعلنهما سمو ولي العهد تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر
من ( 10 % ) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) خمسين مليار شجرة في المنطقة بالإضافة
إلى العديد من المبادرات النوعية.”
وتابع خادم الحرمين : “نؤكد على اهتمامنا والتزامنا بالتعاون
لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة، متمنين لجهودنا النجاح لحماية
كوكبنا.”