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نقابة الأطباء تصرف 71 مليون جنيه لمصابي وشهداء كوررونا

الطبيب المتوفي
كورونا
 
الإثنين، 19-10-2020 04:29 م أحمد سالم
أعلنت نقابة الأطباء، صرف دعم مالي لـ 3 آلاف و586 طبيبًا تمت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الجائحة في شهر فبراير الماضي، بإجمالي مبلغ ٧١ مليونًا و520 ألف جنيه؛ وذلك في إطار دور نقابة الأطباء في دعم أسر شهداء الأطباء والمصابين بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة، إنه تم صرف دعم مالي لـ ٥٨ أسرة من أسر الشهداء من اتحاد المهن الطبية بإجمالي مبلغ 2 مليون و900 ألف جنيه، كما تم صرف دعم مالي لـ ٤٧ أسرة من أسر الشهداء من صندوق دعم الأطباء في الكوارث والأزمات بالنقابة العامة بإجمالي مبلغ  2 مليون و350 ألف جنيه.
 

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