نص رسالة السيسي للملك سلمان وولي عهده

الثلاثاء، 22-09-2020
06:03 م
أحمد سالم
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي
، برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان
بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وجاء نص برقية الرئيس السيسي
للملك سلمان:
أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية --- الشقيقة
إنه ليسعدني بمناسبة احتفال المملكة بذكرى اليوم الوطني، أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بأصدق التهاني القلبية والتمنيات الأخوية.
وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، مؤكدا على تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية.
أخي خادم الحرمين الشريفين، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التنمية والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.
وجاء في برقية الرئيس السيسي
للأمير محمد بن سلمان
:
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة:
بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة، يطيب لي أن أبعث إلى سموكم بخالص التهاني القلبية والأمنيات الأخوية.
وأغتنم هذه المناسبة كي أعرب عن تطلعي بأن تشهد علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين بلدينا الشقيقين مزيدا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية.
أخي صاحب السمو، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التنمية والرقي.