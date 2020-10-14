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نشأت الديهي يكشف تفاصيل سحل فتاة بالمعادي

نشأت الديهي
الديهي
 
الأربعاء، 14-10-2020 09:23 م أحمد سالم
قال الاعلامي نشأت الديهي ، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض علي سائق السيارة المستخدمة في حادث سرقة وسحل فتاة المعادي في شارع 9 والأجهزة الامنية تعمل علي ضبط المتهمين الآخرين 

واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، ان أجهزة الأمن حددت هوية 3 من خلال الكاميرات المتواجدة في المنطقة التي حدث بها الواقعة وأحد المتهمين قام بمسك شنطة الفتاة وبالتالي قام بسحلها وبعد ذلك فارقت الحياة.

واوضح نشأت الديهي ، ان الفتاة المجني عليها تم سحلها لمسافة 20 مترا بهدف المعاكسة والسرقة وطالب نشأت الديهي بمحاكمته الجناة علنيا .

وتابع :  عقاب هؤلاء المتهمين يجب ان يكون قاسيا والمهم الآن منع هذه الظاهرة من مجتمعنا وهذا لن يحدث إلا عن طريق ردعهم بشكل قاسي .
 

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