الإثنين، 19-10-2020
11:35 م
المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مياه النيل
بالنسبة للشعب المصر
ي خط أحمر، فهي أمن قومي بالنسبة للمصر
يين.
وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TeN"، تعليقا على تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء سد النهضة، غير أنه تعهد بالتغلب عليها قائلا: "هذا الرجل يناور سياسيا، للبقاء في السلطة"، لافتًا إلى أنه تم تأجيل الانتخابات في إثيوبيا بحجة وباء كورونا.
وتابع الديهي: "مصر
دولة عظيمة، فلدينا 66 مليون ناخب وتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وسيتم إجراء انتخابات مجلس النواب"، قائلا: "إذا خلصت نوايا المسئولين في إثيوبيا سيستفيد الجميع، وإذا خبثت، لن نفرط في حقوقنا المائية، لأنها أحد الخطوط الحمراء للأمن القومي المصر
ي".