الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:55 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بلاغ للنائب العام لمنع رئيس الزمالك مرتضى منصور من السفر

ترامب يهاجم كبير الأطباء الأمريكيين ويصف فريقه "بالأغبياء"

نشأت الديهي: مياه النيل للمصريين "خط أحمر"

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة مدوية بشأن سد النهضة الإثيوبي

جماهير الزمالك تتلقى الخبر الأسعد منذ الفوز على الرجاء

شخصية سعودية بارزة تهاجم ترامب.. ماذا قالت؟

رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية

كارثة.. تفاصيل أبشع قضية "زنا المحارم"

سيول في مصر.. تحذيرات قوسة من الأرصاد

فيديو.. حادث بشع يودي بحياة مصري على الفور بالكويت

نشأت الديهي: مياه النيل للمصريين "خط أحمر"

الديهي
نشأت الديهي
 
الإثنين، 19-10-2020 11:35 م المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مياه النيل بالنسبة للشعب المصري خط أحمر،  فهي أمن قومي بالنسبة للمصريين.
وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TeN"، تعليقا على تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء سد النهضة، غير أنه تعهد بالتغلب عليها قائلا: "هذا الرجل يناور سياسيا، للبقاء في السلطة"، لافتًا إلى أنه تم تأجيل الانتخابات في إثيوبيا بحجة وباء كورونا.
وتابع الديهي: "مصر دولة عظيمة، فلدينا 66 مليون ناخب وتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وسيتم إجراء انتخابات مجلس النواب"، قائلا: "إذا خلصت نوايا المسئولين في إثيوبيا سيستفيد الجميع، وإذا خبثت، لن نفرط في حقوقنا المائية، لأنها أحد الخطوط الحمراء للأمن القومي المصري".
 

إقرأ ايضا

مقاطعة المنتجات التركية

سلاح مقاطعة المنتجات التركية ضد اردوغان.. هل ينجح؟!

الطبيب المتوفي

نقابة الأطباء تصرف 71 مليون جنيه لمصابي وشهداء كوررونا

خالد الجندي

الجندي يعلق علي قتل "فتاة المعادي" بمفاجأة

أخبار متعلقة

السكان

"القومي للسكان": أفقر 10 محافظات في مصر هما أكثرهم خصوبة

2020_8_24_8_28_40_753

«هيكل» يتحدث عن الحوار مع تركيا: لا خلاف بين الشعبين

رانيا المشاط

د. رانيا المشاط: العالم يبحث عن طريقة للتعايش مع "كورونا"

كامل الوزير

رسالة هامة من وزير النقل كامل الوزير لكبار السن

202009250827362736

الكويت تسلم مصر 3 متهمين

الزراعة

وزارة الزراعة تزف نبأ سار للمصريين