نجل عزمي مجاهد يرد على الشامتين في وفاة والده

الثلاثاء، 15-09-2020
12:26 م
إيمان هاني
نعي
الكابتن أمير عزمي مجاهد، نجل الراحل عزمي مجاهد والده ، قائلا :"إنه حزين لفقدان
والده لكنه في مكان أفضل، ويحتسبه عن الله شهيدًا".
وأضاف
أمير مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج
" صناع بلدنا" المذاع على
قناة
الحدث اليوم
، قائلا :" والدي توفى متأثر بفيروس كورونا، مؤكدًا كان يحب وطنه حبًا شديدًا.
وتابع
:"بأن والده كان يغضب عندما يجد أحدا يتحدث عن مصر بطريقة غير لائقة، معربا عن غضبه لما تقوم به بعض الجماعات الإرهابية،
والتى تتشفى فى وفاة
والده.
وأكد
أمير عزمي، أنه لا يعطى اهتماما لجماعات الشر التي تتحدث عن والده، و لم يتقدم ببلاغ
فى أى شخص قام بالهجوم على والده لأنهم أقل من ذلك.