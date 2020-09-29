نجل عبد الناصر: الحمد لله إنه مد في عمري لأري عهد السيسي

الثلاثاء، 29-09-2020
12:08 م
إيمان هاني
أحيا عبد الحكيم عبد الناصر
، نجل الرئيس جمال عبد الناصر
،
ذكرى رحيل والده، قائلا: "إن الزعيم الراحل ترك له أجمل تاريخ، معقبا:
"أمشي مرفوع الرأس كوني ابنه".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"
على قناة صدى البلد
مع الإعلامي أحمد موسى، قائلا :"اكتشفت أن عبد الناصر له ملايين الأبناء
حينما رفعت صورته في 25 يناير، ثم في حرب المصريين ضد جماعة الإخوان".
وتابع: "الحمد لله إن ربنا مد في عمرنا لنرى عهد الرئيس
السيسي
، الذي أوفى بوعده باستكمال خطة التنمية التي توقفت خلال 40 عاما"، مردفا
"الجيش المصري حمانا في 25 يناير و30 يونيو".
وواصل حديثه : "المصريون رفعوا صورة عبد الناصر والسيسي
في ثورة 30 يونيو، والإخوان بيركبهم 100 عفريت لما يشوفوا صورة الرئيس الراحل، ودلوقتي
بيركبهم 300 عفريت لما يشوفوا صورة الرئيس السيسي
".