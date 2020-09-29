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نجل عبد الناصر: الحمد لله إنه مد في عمري لأري عهد السيسي

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
 
الثلاثاء، 29-09-2020 12:08 م إيمان هاني
أحيا عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس جمال عبد الناصر، ذكرى رحيل والده، قائلا: "إن الزعيم الراحل ترك له أجمل تاريخ، معقبا: "أمشي مرفوع الرأس كوني ابنه".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى،  قائلا :"اكتشفت أن عبد الناصر له ملايين الأبناء حينما رفعت صورته في 25 يناير، ثم في حرب المصريين ضد جماعة الإخوان".

وتابع: "الحمد لله إن ربنا مد في عمرنا لنرى عهد الرئيس السيسي، الذي أوفى بوعده باستكمال خطة التنمية التي توقفت خلال 40 عاما"، مردفا "الجيش المصري حمانا في 25 يناير و30 يونيو".

وواصل حديثه : "المصريون رفعوا صورة عبد الناصر والسيسي في ثورة 30 يونيو، والإخوان بيركبهم 100 عفريت لما يشوفوا صورة الرئيس الراحل، ودلوقتي بيركبهم 300 عفريت لما يشوفوا صورة الرئيس السيسي".
 

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