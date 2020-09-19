نجل رئيس مكافحة كورونا يهدده بهذا الشيء

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فيروس كورونا
كورونا
السبت، 19-09-2020 12:14 م إيمان هاني

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن هدف تطوعه في تجارب لقاح كورونا هو إرسال رسالة طمأنة للمواطنين بأن المسئولين عن ملف فيروس كورونا واثقين في كافة الخطوات التي تم اتخاذها، معقبا: "وكذلك هو التأكيد على أننا في ثقة لن تسمح بتحويل المواطنين إلى فئران تجارب".
وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية" إم بي سي مصر"،قائلا :" ما تم خلال الست شهور الماضية في مكافحة فيروس كورونا وإيجاد لقاح كان مجهود جبار، معقبا:" تجارب اللقاح ليست تجربة جديدة على مصر والعالم بأسره يقوم بها ،والفيروس يحتاج إلى أمرين للقضاء عليه الأول إما لقاح والثاني دواء شافي".
وكشف عن تطوع ابنه في تجارب اللقاح، قائلًا :" إنه سجل من تلقاء نفسه على الموقع وعندما أخبرته بإحضار كاميرات لتصويره، رد علي قائلًا: "لو جبت كاميرا واحدة صورتني لن آخذ اللقاح".

 

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