نبيلة مكرم : عايزين المصريين بالخارج يعرفوا يعني إيه مسقعة و طعمية

الإثنين، 05-10-2020
01:28 م
أكدت السفيرة نبيلة مكرم
، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين
بالخارج، أن هناك تعاون مع مؤسسة نهضة مصر، قائلة:" تم البدء في عمل برامج ووضعناها
على الموقع الرسمى لوزارة الهجرة
لتعليم اللغة المصرية البسيطة".
وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج السفيرة
عزيزة المذاع على فضائية "دى ام سى" ،قائلة:" المصريين الدارسين بالخارج
لا يستطيعون التواصل مع أهلهم ويحدث حالات من التمرد والضحك والاستهانة بهؤلاء، موضحة
ان مبادرة "أتكلم مصري" تعمق الهوية.
و تابعت:" تنفيذ البرامج يهدفة لتعلم اللغة بطرق بسيطة،
لكى يشعر المستقبل ان انت منى وانا منك، وأن تعليم اللغة البسيطة يتعرف من خلالها على
معلومات تخص البلد ، معقبة :" يعرف يعنى ايه اسمرات ، او يعنى ايه يحارب فى سيناء
وطعمية ومسقعة" .