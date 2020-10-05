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نبيلة مكرم : عايزين المصريين بالخارج يعرفوا يعني إيه مسقعة و طعمية

الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج
وزيرة الهجرة
 
الإثنين، 05-10-2020 01:28 م

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك تعاون مع مؤسسة نهضة مصر، قائلة:" تم البدء في عمل برامج ووضعناها على الموقع الرسمى لوزارة الهجرة لتعليم اللغة المصرية البسيطة".
وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية "دى ام سى" ،قائلة:" المصريين الدارسين بالخارج لا يستطيعون التواصل مع أهلهم ويحدث حالات من التمرد والضحك والاستهانة بهؤلاء، موضحة ان مبادرة "أتكلم مصري" تعمق الهوية.
و تابعت:" تنفيذ البرامج يهدفة لتعلم اللغة بطرق بسيطة، لكى يشعر المستقبل ان انت منى وانا منك، وأن تعليم اللغة البسيطة يتعرف من خلالها على معلومات تخص البلد ، معقبة :" يعرف يعنى ايه اسمرات ، او يعنى ايه يحارب فى سيناء وطعمية ومسقعة" .

 

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