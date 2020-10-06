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"نانسي بيلوسي" توجه رسالة شديدة اللهجة الي الرئيس الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي
 
الثلاثاء، 06-10-2020 11:33 ص المصريون
وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" رسالة شديدة اللهجة إلي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مفاداها أنه من الضروري ألا يخلط بين إعلان تصديه لفيروس "كورونا" وترشحه للأنتخابات الرئاسية، مؤكدة إلى أن سياساته عرّضت الأميركيين للخطر، وفقاً لوكالة «رويترز».
 وأضافت: «عليه ألا يتعامل مع الأمر سياسياً حتى يبدو كأنه تغلب على الفيروس لأن لديه سياسات جيدة، فهو (ترمب) في حقيقة الأمر مدمِّر وخطير للغاية على البلاد».
وقالت بيلوسي، وهي ديمقراطية، إنها تأمل أن يكون الأطباء هم من اتخذوا قرار أمس بخروج ترمب من المستشفى، وليس هو من قرر ذلك.
وأبلغت بيلوسي شبكة «إم إس إن بي سي» بأن ترمب يمكن أن يعاني من عواقب طويلة المدى، وقالت إن بروتوكول اختبار الكشف عن «كورونا» في البيت الأبيض، حيث أصيب العديد من مساعدي ترمب بالمرض.
وحضّ ترمب الناس على عدم الخوف من المرض الذي أودى بحياة أكثر من مليون في جميع أنحاء العالم وتسبب في دمار اقتصادي واجتماعي.
 

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